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Зеленский: Украина должна избежать ошибок для завершения войны прочным и безопасным миром

Зеленский: Украина должна избежать ошибок для завершения войны прочным и безопасным миром Украина должна избежать ошибок для того, чтобы война завершилась прочным и безопасным миром.
В регионе
18 февраля 2025 г. 18:41
Зеленский: Украина должна избежать ошибок для завершения войны прочным и безопасным миром

Украина должна избежать ошибок для того, чтобы война завершилась прочным и безопасным миром.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Он отметил, что переговоры должны быть справедливыми: "За столом переговоров должны сидеть и Европейский союз, и США, и Украина. Гарантии должны быть обеспечены с участием всех действующих лиц".

По словам В.Зеленского, поддержка Турцией территориальной целостности Украины очень важна для Киева.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine must avoid mistakes to end war with lasting and secure peace
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Müharibənin davamlı və təhlükəsiz sülhlə nəticələnməsi üçün səhv etməməliyik

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