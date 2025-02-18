Зеленский: Украина должна избежать ошибок для завершения войны прочным и безопасным миром

Украина должна избежать ошибок для того, чтобы война завершилась прочным и безопасным миром.

Украина должна избежать ошибок для того, чтобы война завершилась прочным и безопасным миром.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Он отметил, что переговоры должны быть справедливыми: "За столом переговоров должны сидеть и Европейский союз, и США, и Украина. Гарантии должны быть обеспечены с участием всех действующих лиц".

По словам В.Зеленского, поддержка Турцией территориальной целостности Украины очень важна для Киева.