Президент Украины: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны

Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.
Как передает Report, об этом заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им угрожало жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания", - отметил украинский лидер.
Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.
"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", - подчеркнул президент.
Украинский лидер добавил, что говорится о: Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко, Денисе Шлеге.