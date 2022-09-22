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Президент Украины: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны

Президент Украины: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.
В регионе
22 сентября 2022 г. 04:42
Президент Украины: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны

Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Как передает Report, об этом заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им угрожало жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания", - отметил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.

"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", - подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что говорится о: Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко, Денисе Шлеге.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın 5 zabiti müharibənin sonunadək Ərdoğanın himayəsi altında Türkiyədə qorunacaq

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