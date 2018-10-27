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    Президент Украины 3 ноября посетит Турцию

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко 3 ноября прибудет с официальным визитом в Турцию, передает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

    По информации дипломатических источников в Анкаре, глава украинского государства примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

    Состоится обмен мнениями по углублению сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также активизации связей в культурной и образовательной сферах.

    Стороны также затронут темы подписания соглашения о свободной торговле, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом.

    Планируется подробно проанализировать нынешнее положение крымских татар.

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