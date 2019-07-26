​Президент Украины прилетел в Одессу экономклассом

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Одессу из Киева в экономклассе.

Как передает Report, об этом сообщает «Думская».

По словам одного из пассажиров самолета, глава государства не доставил никому неудобств.

Однако, уточнил пассажир, президенту не дали нормально отдохнуть во время полета.

Дело в том, что на борту лайнера находились школьники, которые захотели сфотографироваться с Зеленским.

Рядом с Зеленским сидел глава офиса президента Андрей Богдан, который попросил не беспокоить главу государства, однако учительница проявила настойчивость.

По ее словам, разбуженный Зеленский отнесся к этому с понимаем и сфотографировался с детьми.