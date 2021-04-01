Президент Туркменистана выступил на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 31 марта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению первого Президента Республики Казахстан, Почётного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултана Назарбаева принял участие в неофициальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в качестве почётного гостя.

Как передает Report, cаммит cостоялся в цифровом режиме. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств – международная организация, созданная в октябре 2009 года. В настоящее время членами Тюркского совета являются Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан и Турецкая Республика. Статус наблюдателя в данной организации имеет Венгрия.

В нынешнем Саммите приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый Президент Республики Казахстан, Почётный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

На повестку дня форума были вынесены вопросы расширения и укрепления многопланового межгосударственного партнёрства, отвечающего интересам общего благополучия и устойчивого развития. Примечательно, что Президент Туркменистана уже неоднократно принимал участие в проводимых на высшем уровне форумах Тюркского совета. Это на деле показывает инициативную позицию страны в вопросах взаимодействия с региональными и международными структурами, оптимальной реализации имеющихся возможностей для наращивания эффективных торгово-экономических и гуманитарно-культурных связей на обширном географическом пространстве, которое занимают тюркоязычные государства на Евразийском континенте. Туркменистан успешно развивает отношения дружбы, добрососедства и широкого взаимовыгодного партнёрства – как в двустороннем, так и в многостороннем формате, последовательно претворяя в жизнь внешнеполитический курс, базирующийся на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного международного сотрудничества.

Обращаясь к главам тюркоязычных государств, туркменский лидер выдвинул значимые инициативы по актуальным проблемам повестки дня международной политики, в том числе в области обеспечения глобальной и энергетической безопасности, развития транспортной сферы, охраны окружающей среды, интенсификации торгово-экономических связей и др. Говоря об этом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание участников Саммита на некоторых вопросах международной значимости.

Обозначив одной из неотложных задач современности обеспечение глобальной энергобезопасности, глава Туркменистана отметил, что, понимая необходимость равноправного и справедливого пользования мировыми энергоресурсами, Туркменистан выступает за формирование надёжной и стабильной системы их поставок на мировые рынки, учитывающей интересы соответствующих сторон. В данном контексте Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил в рамках международных организаций, особенно на уровне Организации Объединённых Наций, наладить переговорные процессы по глобальной энергетической безопасности. Соответствующие резолюции, разработанные в этой области, обрели широкую поддержку Генеральной Ассамблеи ООН. Туркменская сторона приглашает заинтересованные в создании системы всеобщей энергобезопасности государства принять активное участие в этом деле.

Обозначив одной из стратегических областей экономики транспортно-коммуникационную сферу, Президент Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что тюркоязычные страны обладают колоссальным потенциалом для совместной реализации результативных мер в этом секторе. Как отметил глава государства, Туркменистаном предприняты шаги по модернизации своей современной транспортно-коммуникационной системы и формированию транспортно-транзитных коридоров международного и регионального уровней, которые позволят консолидировать усилия международного сообщества. В числе приоритетов международной деятельности Туркменистана также выступает сфера экологии и защита окружающей среды, что в нынешнее время является актуальной проблемой общества и жизни. Что касается региона Центральной Азии, то здесь первоочередное внимание вызывает непростая ситуация с Аральским морем. Данная экологическая катастрофа напрямую влияет на жизнь и здоровье народов, проживающих в регионе Арала и других странах. Поэтому ликвидация этого бедствия и его негативного воздействия носит экстренный характер.

Свою деятельность в области экологии и защиты окружающей среды Туркменистан ведёт активно, на глобальном уровне. Страна выступила автором Резолюции Генеральной Ассамблеи «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», а также выдвинула инициативу о разработке Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря. В настоящее время Туркменистан тесно сотрудничает в данной сфере с мировым сообществом, в первую очередь, с Организацией Объединённых Наций. Глава Туркменистана также подчеркнул, что огромная роль в дружественных и братских отношениях между странами-участницами Саммита отводится культуре, науке и образованию, потому что единое духовно-культурное наследие и общие ценности служат прочным фундаментом для упрочения и наращивания межгосударственных связей. В этом контексте Президент высказался о целесообразности расширения спектра программ и проектов, осуществляемых в рамках ТЮРКСОЙ, предложив провести соответствующую работу для распространения и популяризации в мире произведений известных поэтов и прозаиков, выдающихся деятелей культуры и искусства государств-участников форума.

Продолжая выступление, глава Туркменистана заострил внимание своих зарубежных коллег на ещё одном важном вопросе – пандемии коронавируса нового типа, ставшей нелёгким испытанием и представляющей серьёзную угрозу для всего мира, для преодоления которой необходимы огромные усилия всего мирового сообщества. Он подчеркнул, что будет правильным, если в перспективе медицинские учреждения и научно-исследовательские институты стран-участниц Саммита плечом к плечу совместно с мировым сообществом будут вести работу по борьбе с пандемией коронавируса.

Завершая своё выступление, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность в том, что нынешний Саммит и рассмотренные в его ходе вопросы будут способствовать наращиванию равноправного и взаимовыгодного партнёрства, а также дружественных и братских отношений между государствами и народами. В своих выступлениях главы государств-участников форума отметили значение Саммита в контексте активизации сотрудничества между странами региона, обмена опытом, озвучили важные инициативы по вопросам, связанным с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности, устойчивого развития экономик стран-партнёров.