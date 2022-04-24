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Президент Туркменистана выступил на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите

Президент Туркменистана выступил на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите Обеспечение права людей на доступ к воде и ответственность за это должны стать обязанностью всех государств, заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступая по видеосвязи на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, который проходит в японс
В регионе
24 апреля 2022 г. 16:34
Президент Туркменистана выступил на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите

Обеспечение права людей на доступ к воде и ответственность за это должны стать обязанностью всех государств.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая по видеосвязи на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, который проходит в городе Кумамото (Япония).

Особую важность эта задача приобретает в нынешних условиях, когда пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на устойчивость мировой экономики и глобальную продовольственную безопасность, подчеркнул туркменский лидер.

Выступая на форуме, Бердымухамедов напомнил об инициативах Туркменистана по разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, создании Центрально-азиатской Водной стратегии, новой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и др.

Президент Туркменистана заявил, что позиция страны по международным водно-энергетическим проблемам принципиальна и последовательна, и данные вопросы должны решаться на основе общепризнанных норм международного права, с учетом интересов каждой страны и при активном участии международных организаций.

Также Сердар Бердымухамедов отметил усилия Туркменистана в вопросах водной проблематики на национальном уровне, в частности упомянув проект по созданию в пустыне Каракумы искусственного озера «Алтын асыр», которое позволит решить ряд насущных экологических, экономических и социальных вопросов как в самом Туркменистане, так и в регионе Центральной Азии.

Туркменский лидер принял участие в 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите по приглашению премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

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