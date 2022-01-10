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Президент Туркменистана выразил соболезнования президенту Казахстана

Президент Туркменистана выразил соболезнования президенту Казахстана 10 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо-соболезнование президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву.
В регионе
10 января 2022 г. 14:45
Президент Туркменистана выразил соболезнования президенту Казахстана
Гурбангулы Бердымухамедов

10 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо-соболезнование президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву.

Как сообщает Report, глава государства выразил глубокие соболезнования К.Токаеву и народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате трагических событий последних дней.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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