Президент Туркменистана встретился с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего с визитом в Ашхабад.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего с визитом в Ашхабад.

Как передает Report, глава Туркменистана и вице-премьер РФ рассмотрели приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества с фокусом на практическую реализацию достигнутых договорённостей в различных сферах.

Отмечался конструктивный характер туркмено-российского политического диалога, который укрепляется как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Активно осуществляются также межпарламентские контакты, которые обогащают содержание межгосударственных отношений.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Туркменистана, и товарооборот между двумя странами демонстрирует положительную динамику. Продуктивно работает Межправительственная комиссия, координирующая взаимные усилия по всему спектру взаимодействия. Успешным названо также партнёрство в нефтегазовом секторе, транспортной сфере, промышленности и ряде других отраслей.