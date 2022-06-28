Президент Туркменистана встретился с руководителями турецких компаний

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителями турецких компаний – председателем совета директоров группы компаний Çalik Holding Ахметом Чалыком, главой Polimeks Inşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş. Эролом Табанджу и предсе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителями турецких компаний – председателем совета директоров группы компаний Çalik Holding Ахметом Чалыком, главой Polimeks Inşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş. Эролом Табанджу и председателем правления Rönesans Holding Эрманом Ылыджаком.

Как передает Report, руководители компаний проинформировали туркменского лидера о реализации проектов, которые были им доверены, и выразили надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с правительством Туркменистана.

Позже главы турецких компаний были приняты председателем Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. Пользуясь случаем, они пожелали главе Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в масштабной государственной и общественной деятельности.

В рамках встреч собеседники также уделили внимание перспективам многолетнего сотрудничества в контексте приоритетов социально-экономического развития Туркменистана.