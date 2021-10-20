Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании "Rönesans Holding"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании "Ронесанс Холдинг" Эрмана Илыджака.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании "Rönesans Holding" Эрмана Илыджака.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что за 12 лет работы в Туркменистане турецкая компания приняла участие в строительстве ряда важных инфраструктурных объектов. В их числе построенные совместно с японскими партнерами завод "Марыкарбамид", предприятие по производству синтетического бензина из природного газа и электростанция.

В ходе встречи Эрман Илыджак проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о разработке новых проектов и предложений, выразив стремление возглавляемой им компании к расширению деятельности на туркменском рынке. Турецкий бизнесмен заверил туркменского лидера, что "Rönesans Holding" будет и впредь прилагать все усилия для реализации совместных проектов на высоком уровне.