Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании "Rönesans Holding"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании "Rönesans Holding" Эрмана Илыджака.
Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что за 12 лет работы в Туркменистане турецкая компания приняла участие в строительстве ряда важных инфраструктурных объектов. В их числе построенные совместно с японскими партнерами завод "Марыкарбамид", предприятие по производству синтетического бензина из природного газа и электростанция.
В ходе встречи Эрман Илыджак проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о разработке новых проектов и предложений, выразив стремление возглавляемой им компании к расширению деятельности на туркменском рынке. Турецкий бизнесмен заверил туркменского лидера, что "Rönesans Holding" будет и впредь прилагать все усилия для реализации совместных проектов на высоком уровне.