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Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании "Rönesans Holding"

Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании "Rönesans Holding" Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании "Ронесанс Холдинг" Эрмана Илыджака.
В регионе
20 октября 2021 г. 16:17
Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании Rönesans Holding

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании "Rönesans Holding" Эрмана Илыджака.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что за 12 лет работы в Туркменистане турецкая компания приняла участие в строительстве ряда важных инфраструктурных объектов. В их числе построенные совместно с японскими партнерами завод "Марыкарбамид", предприятие по производству синтетического бензина из природного газа и электростанция.

В ходе встречи Эрман Илыджак проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о разработке новых проектов и предложений, выразив стремление возглавляемой им компании к расширению деятельности на туркменском рынке. Турецкий бизнесмен заверил туркменского лидера, что "Rönesans Holding" будет и впредь прилагать все усилия для реализации совместных проектов на высоком уровне.

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