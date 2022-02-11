Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития на 2022 год

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил программу социально-экономического развития страны на 2022 год.
Как передает Report, соответствующее постановление глава государства подписал сегодня на внеочередном заседании Халк Маслахаты.
В рамках внеочередного заседания Халк Маслахаты Милли Генгеша (Парламента) Туркменистана проходит также заседание правительства страны, на котором в настоящее время рассматриваются итоги 2021 года.
Отмечено, что по итогам прошлого года рост ВВП страны составил 6,2%, а объем внешнеторгового оборота страны – 15,1 млрд долларов США.