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Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития на 2022 год

Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития на 2022 год Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил программу социально-экономического развития страны на 2022 год.
В регионе
11 февраля 2022 г. 17:22
Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития на 2022 год

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил программу социально-экономического развития страны на 2022 год.

Как передает Report, соответствующее постановление глава государства подписал сегодня на внеочередном заседании Халк Маслахаты.

В рамках внеочередного заседания Халк Маслахаты Милли Генгеша (Парламента) Туркменистана проходит также заседание правительства страны, на котором в настоящее время рассматриваются итоги 2021 года.

Отмечено, что по итогам прошлого года рост ВВП страны составил 6,2%, а объем внешнеторгового оборота страны – 15,1 млрд долларов США.

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