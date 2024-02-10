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Президент Туркменистана сменил четырех министров

Президент Туркменистана сменил четырех министров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания кабмина, посвященного итогам 2023 года, освободил от должностей четырех министров.
В регионе
10 февраля 2024 г. 08:07
Президент Туркменистана сменил четырех министров

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания кабмина, посвященного итогам 2023 года, освободил от должностей четырех министров.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее данным, в связи с переходом на другую работу пост министра строительства и архитектуры освободил Гуванч Орунов, его сменил ранее занимавший должность замминистра Абдулла Гелдиев. Замминистра сельского хозяйства Чарыяр Четиев возглавил ведомство, сменив на этом посту Назармырата Назармырадова, оставившего Минсельхоз в связи с переходом на другую работу.

Бердымухамедов также освободил от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Атагельды Германова в связи с переходом на другую работу. Новым главой Минздрава назначен Мырат Маммедов, занимавший в ведомстве пост замминистра по организации лечебно-профилактической помощи.

Гурбангуль Атаева освобождена от должности министра образования в связи с переходом на другую работу. Ведомство возглавила Байрамгуль Ораздурдыева, ранее занимавшая должность ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti dörd naziri dəyişib

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