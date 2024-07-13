Президент Туркменистана разрешил правительству уйти в отпуск на месяц с 1 августа

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам расширенного заседания кабмина страны.

Бердымухамедов отметил, что в целом показатели за первое полугодие удовлетворительны, поручив руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев. После этого, пишет издание, он разрешил руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов (глав областей), уйти в трудовой отпуск с 1 августа по 1 сентября. Глава государства рекомендовал провести его, как в предыдущие годы, в курортных зонах "Аваза", "Арчман", "Йылысув" и в других санаториях страны.

Традиционно туркменское правительство уходит в отпуск на месяц в августе. Однако были и исключения, например в 2018 году, когда президент отправил членов правительства в отпуск на две недели.