Президент Туркменистана провёл рабочее совещание на заводе по производству бензина из природного газа

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил действующий в Ахалском велаяте завод по производству бензина из природного газа

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил действующий в Ахалском велаяте завод по производству бензина из природного газа, где ознакомился с деятельностью этого индустриального комплекса и обсудил с руководителями нефтегазового сектора перспективы строительства новых газохимических комплексов, сообщает Report.

Разработанная компанией Haldor Topsoe технология TIGAS по производству синтетического бензина из природного газа была впервые в мире применена в промышленных масштабах на заводе, построенном в Туркменистане по контракту Государственного концерна «Туркменгаз» с консорциумом в составе японской компании Kawasaki Heavy Industries и турецкого холдинга Rönesans на сумму $1,7 млрд.

Производственные мощности завода, введенного в строй в июне 2019 года, рассчитаны на переработку 1,785 млрд кубометров газа в год и производства 600 тысяч тонн бензина ECO-93 стандарта Euro-5, 12 тысяч тонн дизельного топлива, а также 115 тысяч тонн СПГ в год. Финансирование проекта осуществлялось за счёт средств Банка международного сотрудничества Японии.

«Наша страна занимает лидирующие позиции в мире по запасам природного газа, - сказал Гурбангулы Бердымухамедов, открывая совещание. - Поэтому мы придаём большое значение переработке «голубого топлива» и производству газохимической продукции, пользующейся большим спросом за рубежом. В этом направлении последовательно реализуются масштабные проекты».

Президент также отметил, что при реализации подобных проектов, в первую очередь, принимается во внимание производство экологически чистой продукции, соответствующей мировым стандартам.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что будет продолжена работа по развитию перерабатывающей промышленности, строительству газохимических комплексов, подготовке специалистов международного уровня, в этом направлении приняты государственные программы. При этом было подчёркнуто, что важной задачей является своевременный возврат средств, привлечённых из-за рубежа для реализации таких масштабных проектов.

Директор Ахалского завода по производству бензина Д.Сапбаев, отчитываясь о состоянии дел на предприятии, отметил, что на заводе ежесуточно производится 1800 тонн бензина, который поставляется также в Афганистан и страны Европы. Кроме того, сообщалось о ведущейся работе по строительству второй очереди завода.

«Учитывая возрастающий спрос в мире на экологически чистый бензин, нужно расширять рынки сбыта в зарубежных странах», – сказал глава Туркменистана и дал соответствующие поручения.

Государственный министр – председатель ГК «Туркменгаз» Б.Аманов отчитался по вопросам увеличения добычи, переработки и экспорта природного газа. С этой целью выполняются комплексные мероприятия по наращиванию объёмов добычи «голубого топлива», повышению продуктивности скважин, а также освоению новых скважин, использованию передовых технологий и цифровой системы.

В ходе заседания отмечалось, что в стране имеются огромные возможности для создания новых мощностей по переработке углеводородных ресурсов, в том числе по выпуску метанола, поливинилхлорида, поливинилацетата, формальдегида и водорода. Также отмечалась целесообразность изучить возможности налаживания производства водорода, как «топлива будущего».

Среди крупных инвестиционных проектов по наращиванию сырьевой базы отрасли Гурбангулы Бердымухамедов выделил промышленное освоение супергигантского месторождения «Galkynyş», ресурсы которого, вместе с месторождениями «Ýaşlar» и «Garaköl», оцениваются в 27,4 трлн кубометров газа.