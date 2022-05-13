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Президент Туркменистана провел встречу с главой парламента Кыргызстана

Президент Туркменистана провел встречу с главой парламента Кыргызстана Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызсстана Таланта Мамытова, прибывшего в Ашхабад для участия в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации.
В регионе
13 мая 2022 г. 11:40
Президент Туркменистана провел встречу с главой парламента Кыргызстана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызсстана Таланта Мамытова, прибывшего в Ашхабад для участия в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации.

Как передает Report, выразив глубокую признательность за оказанное на туркменской земле гостеприимство и радушный прием, гость передал С. Бердымухамедову наилучшие пожелания от президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Тепло поприветствовав гостя, С. Бердымухамедов адресовал ответные искренние пожелания счастья и благополучия высшему руководству и народу дружественной страны, подчеркнув, что Туркменистан всегда открыт для своих друзей и партнеров. Реализуя внешнеполитическую стратегию, основанную на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и взаимовыгодного сотрудничества, Туркменистан занимает активную позицию в вопросах взаимодействия со странами региона, в том числе в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

Говоря о перспективах партнерства, президент Туркменистана и его гость отметили наличие внушительного потенциала для наращивания двусторонних связей как в торгово-экономической сфере, так и в гуманитарной области.

Особо подчеркивалась важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей как неотъемлемой составляющей двусторонних отношений, стимулирования взаимополезного обмена опытом в законотворческой сфере.

В данном контексте собеседники подчерк­нули значение проводимого в туркменской столице Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации, призванного содействовать укреплению сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами региона и РФ, активизации контактов между законодательными органами, а также обмену опытом посредством консультаций.

В завершение встречи, еще раз поблагодарив президента Туркменистана за оказанный теплый прием и поздравив с успешным проведением Форума, Талант Мамытов заверил, что, будучи председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана, приложит максимум усилий для дальнейшего развития плодотворных отношений между двумя странами и народами.

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