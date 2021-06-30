О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Туркменистана провел серию встреч с главами международных организаций и бизнесменами

Президент Туркменистана провел серию встреч с главами международных организаций и бизнесменами Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел серию встреч и переговоров с руководителями ряда международных организаций, а также компаний, работающих в Туркменистане.
В регионе
30 июня 2021 г. 16:02
Президент Туркменистана провел серию встреч с главами международных организаций и бизнесменами
Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел серию встреч и переговоров с руководителями ряда международных организаций, а также компаний, работающих в Туркменистане.

Как сообщает Report, в ходе этих встреч собеседники главы государства поздравили его с днем рождения, пожелали ему крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту Туркменистана на благо народа страны. Также были обсуждены вопросы развития партнерства Туркменистана с этими структурами.

Встречи были проведены с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром, главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, президентом компании «Буиг» Мартином Буигом, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман, председателем Совета директоров «Финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко, врио постоянного координатора ООН в Туркменистане Кристиной Вейганд и председателем правления строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимиром Петруком.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
ВидеоФранция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
29 июня 2021 г. 01:51
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi