Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания кабинета министров страны провел несколько кадровых перестановок.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания кабинета министров страны провел несколько кадровых перестановок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

В частности, глава государства освободил от должности вице-премьера по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежи и общественных организаций Нурмухаммета Аманнепесова в связи с его переходом на другую работу. Теперь эту должность займет Байрамгуль Ораздурдыева, до этого она была министром образования. Новым министром назначен Джумамырат Гурбангелдиев, который занимал должность ректора Института международных отношений МИД страны. Вуз теперь возглавит проректор по учебной части Гульшат Юсупова.

Также Бердымухамедов освободил от должности министра текстильной промышленности Ресула Реджепова в связи с его переходом на новую работу. Эту должность займет Нурмухаммет Оразгелдиев. Сменился и председатель Государственного объединения Türkmenhaly (Туркменковер) - Огулхаджат Ишангулыева была освобождена от этой должности по причине выхода на пенсию. Возглавит объединение Акджемал Дурдыева, ранее занимавшая должность председателя Национального центра профсоюзов и Центрального совета Союза женщин.

Кроме того, президент Туркменистана назначил нового председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, им стал Мейлис Реджепов, до этого бывший директором телеканала "Aшхабад". Прежний руководитель Госкомитета Арслан Аширов освобожден от должности по состоянию здоровья. В творческом объединении "Tуркменфильм" также сменился директор, вместо Арслана Эебердыева руководить им будет Мамметназар Сапармырадов.