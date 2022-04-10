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Президент Туркменистана принял вице-премьера Российской Федерации

Президент Туркменистана принял вице-премьера Российской Федерации Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего в Ашхабад во главе правительственной делегации своей страны.
В регионе
10 апреля 2022 г. 15:46
Президент Туркменистана принял вице-премьера Российской Федерации

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего в Ашхабад во главе правительственной делегации своей страны.

Как передает Report, стороны обменялись мнениями о потенциале сотрудничества, выделив в числе приоритетов такие направления, как торговля, ТЭК, сельское хозяйство, транспортно-коммуникационный сектор, легкая промышленность и перерабатывающие отрасли.

Было отмечено большое значение контактов в формате межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является А.Оверчук, и конкретизированы задачи, которые предстоит решать в рамках этой структуры.

Собеседники подчеркнули необходимость увеличения объемов взаимного товарооборота, стимулирования инвестиционной активности, продвижения прямых контактов между бизнес-сообществами Туркменистана и России.

Президент и его гость также уделили внимание взаимодействию на Каспии, в частности в области судостроения. Также отмечалась важность наращивания культурно-гуманитарных контактов.

Напомним, что Сердар Бердымухамедов, ранее возглавлявший от Туркменистана Межправительственную туркмено-российскую комиссию по экономическому сотрудничеству и Алексей Оверчук в ходе встречи в октябре 2021 года подписали Программу экономического сотрудничества между правительствами Туркменистана и Российской Федерации на 2021-2023 годы.

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