Президент Туркменистана принял участие в саммите "Центральная Азия -Россия"

Перспективы укрепления дружественных отношений и дальнейшего стратегического сотрудничества в шестистороннем формате были обсуждены в Астане на саммите "Центральная Азия – Россия".

Перспективы укрепления дружественных отношений и дальнейшего стратегического сотрудничества в шестистороннем формате были обсуждены в Астане на саммите "Центральная Азия – Россия".

Следует отметить, что Туркменистан, претворяющий в жизнь созидательную внешнеполитическую стратегию под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, вносит конструктивный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания со всеми заинтересованными сторонами, установление эффективных форматов тесных и взаимовыгодных связей в политике, экономике, культурной и гуманитарной сферах.

Проводимый Туркменистаном курс на достижение этих целей, активная деятельность, направленная на развитие продуктивного диалога между странами Центральной Азии и Россией, базируются на надежном историческом фундаменте, накопленном богатейшем опыте взаимодействия. В данной связи важно подчеркнуть, что основа сегодняшней встречи глав государств Туркменистана, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана была заложена на прошедшем по инициативе Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде на высоком уровне в мае текущего года Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и РФ.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении акцентировал внимание на важности продолжения тесного многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и России по основным пунктам мировой и региональной повестки: обеспечение мира, стабильности и безопасности как ключевого фактора успешного развития наших государств, расширения и углубления интеграционных экономических и торговых связей, решение социальных и гуманитарных задач.

В ходе выступления были озвучены ряд содержательных предложений и инициатив, нацеленных на дальнейшее развитие взаимодействия между странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в рамках данного перспективного формата.

В процессе встречи состоялся подробный и заинтересованный обмен мнениями по основным аспектам сотрудничества между Российской Федерацией и странами Центральной Азии. Вместе с тем был дан анализ и обзор выполнения ранее достигнутых межгосударственных договорённостей, определены приоритетные векторы дальнейшей совместной деятельности.

Важнейшим пунктом повестки дня стала тема поддержания высокого уровня межчеловеческих связей между шестью странами. В данной связи констатировалась необходимость приложить совместные усилия для сохранения и всемерного укрепления многовековых уз дружбы, добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества.

Участники встречи единодушно сошлись во мнении, что новый формат придаст импульс взаимодействию в Центральной Азии, а достигнутые договоренности, укрепят фундамент отношений между государствами Центральной Азии и Российской Федерации.

По итогам Саммита была принята Совместная декларация глав государств, включающая ключевые вопросы регионального партнёрства на евразийском пространстве. В документе также отражены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах политики и безопасности, торгово-экономическом секторе, по культурно-гуманитарной линии.