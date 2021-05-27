Президент Туркменистана принял участие в Глобальном "круглом столе" ООН

Ключевая тема обсуждения – добывающие отрасли, включая нефтяную, газовую и горнорудную промышленность

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Глобальном "круглом столе" на тему "Добывающие отрасли как двигатель устойчивого развития", проведённом в онлайн-формате Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, сообщает Report.

Последовательно претворяя в жизнь внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного международного сотрудничества, Туркменистан активно развивает плодотворный диалог с ООН, которому изначально придан стратегический характер. Опираясь на накопленный богатый опыт, на современном этапе это традиционное взаимодействие расширяет свои рамки, вбирая всё новые направления.

Присоединившись к базовым Конвенциям и документам Организации Объединённых Наций, в том числе к Парижскому соглашению по изменению климата, Туркменское государство неуклонно следует выполнению принятых на себя обязательств, демонстрируя готовность направить свой потенциал на достижение глобальных Целей устойчивого развития.

Нынешняя встреча, созванная Генеральным секретарём ООН, завершает серию "круглых столов", проведённых за последние несколько месяцев региональными экономическими комиссиями ООН при поддержке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Группы действий по борьбе с изменением климата, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программы развития ООН (ПРООН) в рамках "Инициативы по финансированию развития в эпоху COVID-19 и в последующий период (FFDI)".

Ключевая тема обсуждения – добывающие отрасли, включая нефтяную, газовую и горнорудную промышленность, которым отводится решающая роль в сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. При этом предметом особого внимания стали вопросы финансирования ЦУР, восстановления и диверсификации экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также эффективного управления природными ресурсами, перехода к "зелёной энергетике", инвестирования в экологически чистые и возобновляемые источники энергии, технологии и инновации.

В своём выступлении на пленарном заседании Президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил конкретные инициативы Туркменистана, направленные на консолидацию усилий по выработке решений актуальных проблем современности.

Поблагодарив Генерального секретаря ООН за приглашение принять участие в этом представительном международном форуме, глава государства подчеркнул, что Туркменистан, полностью разделяя озабоченность в связи с негативным воздействием промышленных выбросов в окружающую среду, последовательно и решительно выступает за самую тесную координацию и согласованность международных усилий, направленных на минимизацию существующих в этой связи рисков и вызовов.

– Убеждены, что ключевым фактором здесь должна быть неуклонная и всеобщая приверженность Парижскому соглашению по изменению климата. Именно этот документ призван определять всю глобальную экологическую и природоохранную повестку в нынешнем столетии, обеспечивать высокую эффективность международно-правовых механизмов по её выполнению, – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Присоединившись к этому фундаментальному документу, продолжил глава государства. Туркменистан активно взял курс на предметное сотрудничество с ООН, другими специализированными международными структурами по его повсеместной имплементации.

В настоящее время, согласно обязательствам по Парижскому соглашению, в Туркменистане при поддержке Программы ООН по окружающей среде и Программе развития ООН идёт разработка Четвёртого Национального сообщения об изменении климата и Первого двухгодичного сообщения. Планируется, что оба документа будут представлены в Секретариат ООН в начале 2023 года.

– Совместно с Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию мы также ведём подготовительную работу по реализации двух крупных проектов по защите озонового слоя. Готовы и дальше тесно сотрудничать с этими и другими международными структурами, всеми заинтересованными государствами, – заявил глава Туркменистана.

Являясь одной из крупнейших в мире ресурсодобывающих стран и полностью осознавая в этой связи свою ответственность, Туркменистан прилагает усилия по сохранению баланса между производственными целями и задачами по охране окружающей среды.

Принятие в 2019 году новой редакции Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата обеспечило все необходимые правовые, организационные и технологические условия для выполнения экологических задач, послужило основой для кардинального расширения списка адаптационных мероприятий.

Сегодня этот список охватывает практически всю систему экономической и производственной жизнедеятельности государственного и частного секторов экономики.

В течение последних лет неуклонно снижается углеродоёмкость производимой в Туркменистане продукции. В подтверждение тому Президент Гурбангулы Бердымухамедов привёл несколько цифр. Так, по экспертным оценкам, проведённым в рамках третьего Национального сообщения Туркменистана, в перспективе до 2030 года рост экономики будет сопровождаться снижением удельного веса энергопотребления на единицу ВВП. Таким образом, будет наблюдаться тенденция к снижению темпа роста выбросов углекислого газа до 122 процентов в 2025 году и до 118,1 процента – в 2030 году.

Как отметил далее глава государства, в Туркменистане широко внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий. В рамках Общенациональной программы озеленения "Зелёный пояс" созданы обширные лесные полосы вокруг городов с использованием прогрессивных водосберегающих методов полива. Только в этом году в стране планируется высадить дополнительно 30 миллионов саженцев.

Эта работа рассчитана на долгосрочную перспективу, будет вестись целенаправленно и максимально эффективно, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства, подчеркнул глава Туркменистана.

В данном контексте, подтверждая свою твёрдую приверженность объединению и укреплению международных усилий перед лицом нынешних серьёзных экологических угроз, страна предлагает ряд конкретных и неотложных шагов.

В частности, видится целесообразным приступить к разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики.

Второе предложение – это создание под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Как инициатор этих предложений, подчеркнул глава государства, Туркменистан готов в ближайшее время приступить на экспертном уровне к обсуждению путей и критериев их реализации.

Завершая выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал участникам «круглого стола» успехов в реализации поставленных целей.

Таким образом, Туркменистан в лице своего лидера вновь заявил о приверженности конструктивному взаимодействию в формате Организации Объединённых Наций, демонстрируя сбалансированные, дальновидные подходы к решению актуальных задач современного мира.