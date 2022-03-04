Президент Туркменистана принял спецпредставителя генсека ООН

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял спецпредставителя генерального секретаря ООН Наталью Герман, возглавляющую Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял спецпредставителя генерального секретаря ООН Наталью Герман, возглавляющую Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Как передает Report, стороны обсудили широкий круг вопросов относительно сотрудничества между Туркменистаном и ООН, достигнутых успехов на этом пути, президентских выборов в стране, намеченных на 12 марта, и ряд других тем.

Затронули вопросы укрепления в центральноазиатском регионе сотрудничества, стабильности и безопасности с привлечением потенциала международных организаций, в первую очередь структур организации. Однако, несмотря на актуальность обсуждаемых тем, встреча была окрашена в праздничные тона в связи с 30-летием вступления Туркменистана в ООН.

Было отмечено, что Туркменистан и Организация Объединенных Наций плодотворно взаимодействуют по многим направлениям, включая такие сферы, как энергетическая, транспортная и водная дипломатии, в решение социально-экономических, культурно-гуманитарных и экологических вопросов, реализации ЦУР.

Важной темой переговоров туркменского лидера и главы РЦПДЦА стали президентские выборы, для прозрачного и демократичного проведения которых в стране создаются необходимые условия.

Бердымухаммедов заявил, что мониторинг процесса свободного волеизъявления народа, помимо национальных наблюдателей, будут осуществлять независимые наблюдатели из ряда зарубежных стран, а также международных организаций – ОБСЕ, ШОС, СНГ и Организации тюркских государств.

Президент Туркменистана с целью объективной оценки выборного процесса пригласил принять участие и экспертов Организации Объединенных Наций.

А праздничный тон встрече придала юбилейная дата – 30 лет назад Туркменистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций, с чем и поздравила Наталья Герман главу государства, правительство и туркменский народ, передав президенту Гурбангулы Бердымухамедову письмо с поздравлениями от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В свою очередь туркменский лидер во время приема сказал главе Регионального центра по превентивной дипломатии, что за небольшой период времени РЦПДЦА зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, тесно связывающей ООН с государствами региона. И в этом году Центру, штаб-квартира которого находится в Ашхабаде, исполняется 15 лет. С чем и поздравил глава туркменского государства Наталью Герман.