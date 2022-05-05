Президент Туркменистана принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял в среду спецпредставителя Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалу, прибывшую в Ашхабад с визитом.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял в среду спецпредставителя Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалу, прибывшую в Ашхабад с визитом.

Как передает Report, во время встречи было отмечено, что Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию партнерства с ЕС и расценивает настоящий визит как импульс к конструктивному взаимодействию.

Глава государства подчеркнул, что открытие в Ашхабаде в 2019 году официального представительства Евросоюза ознаменовало новую главу в отношениях Туркменистана с ЕС.

Сердар Бердымухамедов и Тери Хакалу подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества как в области политики, так и в сферах экономики, экологии и по гуманитарной линии.

Эффективными площадками взаимодействия были названы совместный комитет "Европейский Союз – Туркменистан", форматы межпарламентского диалога, диалога по правам человека и Диалога "Европейский Союз – Центральная Азия".

Ашхабад и Брюссель активно сотрудничают в области модернизации законодательства Туркменистана, реализуют совместные проекты в образовательной сфере, цифровом секторе, агропромышленном комплексе, управлении водными ресурсами и по климатической проблематике.