Президент Туркменистана принял председателя финансово-промышленной группы "Альтком"

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя финансово-промышленной группы "Альтком" Александра Тисленко, прибывшего в нашу страну для участия в юбилейных торжествах по случаю 30-й годовщины священной независимости Туркменистана, сообщает Repor

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя финансово-промышленной группы "Альтком" Александра Тисленко, прибывшего в нашу страну для участия в юбилейных торжествах по случаю 30-й годовщины священной независимости Туркменистана, сообщает Report.

Выразив признательность за предоставленную возможность личной встречи, гость поздравил лидера нации и весь туркменский народ со славной юбилейной датой и пожелал, чтобы Туркменистан и далее, подобно быстроногому ахалтекинцу, стремительно продвигался к поставленным высоким целям современной эпохи.

Приветствуя руководителя украинской компании, являющейся давним партнёром в осуществлении важных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, глава государства подчеркнул, что Туркменистан, неизменно реализующий политику «открытых дверей», всегда выступает за налаживание долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ведущими зарубежными компаниями, располагающими богатым опытом, инновационными разработками, научным и производственным потенциалом.

В ходе беседы были затронуты приоритетные направления дальнейшего партнёрства, имеющего с учётом многолетнего успешного опыта совместной работы и инициированных лидером нации масштабных преобразовательных программ по развитию транспортной сферы большие перспективы.

Как отмечалось, создание современной развитой инфраструктуры транспортной отрасли выступает ключевым фактором не только успешного развития всего отечественного народнохозяйственного комплекса, но и расширения объёмов осуществляемых международных перевозок, установления более тесных торгово-экономических связей со странами региона.

Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за оказываемую огромную поддержку в работе, бизнесмен заверил, что возглавляе­мый им крупнейший строительный концерн и впредь будет прилагать все усилия для качественного и своевременного выполнения ответственных поручений, внося свой достойный вклад в экономическое развитие Туркменистана, под мудрым руководством лидера нации уверенно продвигающегося дорогой созидания и прогресса.