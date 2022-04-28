Президент Туркменистана принял министра обороны Китая

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны Вэй Фэнхэ, который находится с визитом в Ашхабаде.

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны Вэй Фэнхэ, который находится с визитом в Ашхабаде.

Как передает Report, гость передал туркменскому лидеру приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана.

Глава государства и министр обороны Китая оценили состояние сотрудничества двух стран в политико-дипломатической сфере, в области торговли и экономического взаимодействия, прежде всего, в ТЭК, отраслях транспорта и связи, в технологическом секторе.

Также были отмечены плодотворные связи в системе образования: туркменские студенты получают востребованные специальности в вузах Китая, а высших школах Туркменистана есть отделения китайского языка.

Китай приветствует нейтральную политику Туркменистана и полностью поддерживает его конструктивные международные инициативы, сказал министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, отметив, что впечатлен достижениями страны в социально-экономическом развитии, в чем он мог лично убедиться в Ашхабаде.

Встреча прошла при участии посла КНР в Туркменистане Цяня Найчэна.