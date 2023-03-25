Президент Туркменистана принял генерального секретаря СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, возглавляющего Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Меджлис Туркменистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, возглавляющего Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Меджлис Туркменистана.

Как передает Report, Лебедев проинформировал главу государства о деятельности Миссии и отметил, что в Туркменистане созданы все условия для результативной работы международных наблюдателей. Он сказал, что избирательная кампания проходит на высоком организационном уровне, при заинтересованном участии граждан, в условиях открытости, прозрачности процессов, и выразив уверенность в успехе предстоящих выборов.

Сердар Бердымухамедов и Сергей Лебедев также рассмотрели важные вопросы сотрудничества в формате Содружества. Как было отмечено, Туркменистан, будучи ассоциированным членом СНГ, активно участвует в его делах и мероприятиях, вносит позитивный вклад в укрепление роли Содружества на региональной и международной арене.

В контексте темы об инициативной позиции Туркменистана в развитии партнерства на пространстве СНГ, были затронуты его предложения по стимулированию связей в различных сферах, от экономики и торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций до научно-образовательной и культурно-гуманитарной областей, в том числе спортивной и экологической. Приоритетом также остается взаимодействие в обеспечении мира, безопасности и стабильности.

Отметив, что нейтральный Туркменистан искренне дорожит традиционными отношениями дружбы и добрососедства со всеми странами Содружества и намерен укреплять конструктивный диалог, Сердар Бердымухамедов поблагодарил генерального секретаря СНГ за эффективную координацию межгосударственного сотрудничества.