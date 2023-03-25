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Президент Туркменистана принял генерального секретаря СНГ

Президент Туркменистана принял генерального секретаря СНГ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, возглавляющего Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Меджлис Туркменистана.
В регионе
25 марта 2023 г. 00:33
Президент Туркменистана принял генерального секретаря СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, возглавляющего Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Меджлис Туркменистана.

Как передает Report, Лебедев проинформировал главу государства о деятельности Миссии и отметил, что в Туркменистане созданы все условия для результативной работы международных наблюдателей. Он сказал, что избирательная кампания проходит на высоком организационном уровне, при заинтересованном участии граждан, в условиях открытости, прозрачности процессов, и выразив уверенность в успехе предстоящих выборов.

Сердар Бердымухамедов и Сергей Лебедев также рассмотрели важные вопросы сотрудничества в формате Содружества. Как было отмечено, Туркменистан, будучи ассоциированным членом СНГ, активно участвует в его делах и мероприятиях, вносит позитивный вклад в укрепление роли Содружества на региональной и международной арене.

В контексте темы об инициативной позиции Туркменистана в развитии партнерства на пространстве СНГ, были затронуты его предложения по стимулированию связей в различных сферах, от экономики и торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций до научно-образовательной и культурно-гуманитарной областей, в том числе спортивной и экологической. Приоритетом также остается взаимодействие в обеспечении мира, безопасности и стабильности.

Отметив, что нейтральный Туркменистан искренне дорожит традиционными отношениями дружбы и добрососедства со всеми странами Содружества и намерен укреплять конструктивный диалог, Сердар Бердымухамедов поблагодарил генерального секретаря СНГ за эффективную координацию межгосударственного сотрудничества.

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