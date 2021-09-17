Президент Туркменистана принимает участие в 21-м саммите ШОC

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принимает участие в 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принимает участие в 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Как передает Report, в нынешнем году организация отмечает 20-летие создания. На саммите будут подведены итоги работы ШОС за этот период, а также обсуждены перспективы многостороннего взаимодействия. К рассмотрению подготовлено более 40 документов.

В центре внимания глав государств, принимающих участие в заседании, будут дальнейшие шаги по преодолению последствий пандемии коронавируса и другие вопросы регионального и международного сотрудничества.

На сегодняшний день членами Шанхайской организации сотрудничества являются восемь стран: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.