Президент Туркменистана примет участие в саммите ОЭС в Ташкенте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведение которого запланировано на 8-9 ноября в Ташкенте (Узбекистан).

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведение которого запланировано на 8-9 ноября в Ташкенте (Узбекистан).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании Кабмина вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, Туркменистан председательствует в ОЭС. На период председательства была разработана соответствующая концепция, нацеленная на активизацию на пространстве ОЭС взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, а также в культурно-гуманитарной области.

Предыдущий саммит организации прошел в Ашхабаде 28 ноября 2021 года.

ОЭС - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией. Таджикистан присоединился к ОЭС в 1992 году.