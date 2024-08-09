Президент Туркменистана прибыл в Астану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В аэропорту его встретил премьер Казахстана Олжас Бектенов.

Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог. Среди них строительство новой автомобильной дороги "граница Казахстана-Гарабогаз-Туркменбаши", протяженностью в 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол. Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги "Жанаозен – гр. Туркменистана", протяженностью 165 км.

Сообщается, что товарооборот между двумя странами за 6 месяцев текущего года составил 237,2 млн долларов.