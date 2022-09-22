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Президент Туркменистана празднует день рождения

Президент Туркменистана празднует день рождения 22 сентября день рождения президента Туркменистана, заслуженного тренера Туркменистана, президента Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и главы Международной ассоциации "Туркменские алабаи" Сердара Бердымухамедова, передает Report.
В регионе
22 сентября 2022 г. 17:32
Президент Туркменистана празднует день рождения

22 сентября день рождения президента Туркменистана, заслуженного тренера Туркменистана, президента Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и главы Международной ассоциации "Туркменские алабаи" Сердара Бердымухамедова, передает Report.

Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде.

В 1987-1997 годах учился в средней школе № 43 города Ашхабад.

В 1997-2001 годах учился в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова и получил специальность инженера-технолога.

В 2001-2003 годах проходил воинскую службу.

В 2008-2011 годах учился в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ и получил специальность специалиста по международным отношениям. В эти же годы работал советником посла при посольстве Туркменистана в РФ (город Москва).

В 2011-2013 годах учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности. В эти же годы работал советником постоянного представительства Туркменистана при учреждении ООН в Женеве.

В июле 2021 года Сердар Бердымухамедов возглавлял делегацию, направленную в Токио для участия в открытии XXXII летних Олимпийских игр. Очень примечательным является тот факт, что впервые за 30-лентюю историю независимости страны представитель Туркменистана стал призером игр. По возвращению на родину 21 августа Сердар Бердымухамедов лично вручил государственные награды Полине Гурьевой (серебряный призер XXXII летних Олимпийских играх в Токио).

С марта 2022 года занимает пост президента Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов обладатель наград и званий:

  • Орден "За большую любовь к независимому Туркменистану"
  • Медаль "Magtymguly Pyragy
  • Медаль "Мяликкули Бердымухаммедов"
  • Медаль "25 лет Независимости Туркменистана"
  • Медаль "25 лет Нейтралитета Туркменистана"
  • Заслуженный тренер Туркменистана - За большие заслуги и личный вклад в развитие и повышение международного престижа и прославление туркменского спорта, его популяризацию, подготовку спортсменов, успешно выступивших на проходивших в городе Ашхабаде с 17 по 27 сентября 2017 года V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в обеспечение высоких спортивных достижений их победителей и призёров
  • Заслуженный собаковод Туркменистана
  • Награжден Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым медалью "100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики"
  • Награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы – за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
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