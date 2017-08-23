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    Президент Туркменистана посетит с официальным визитом Армению

    В ходе визита планируется подписать ряд двусторонних документов

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 23 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Армению с официальным визитом.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, визит состоится по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна.

    В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством Армении. В резиденции президента, по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня, намечается церемония подписания ряда двусторонних документов.

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