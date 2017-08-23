Президент Туркменистана посетит с официальным визитом Армению

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 23 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Армению с официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, визит состоится по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна.

В рамках визита намечаются встречи президента Туркменистана с высшим руководством Армении. В резиденции президента, по завершении армяно-туркменских переговоров высокого уровня, намечается церемония подписания ряда двусторонних документов.