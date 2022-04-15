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Президент Туркменистана посетил порт Туркменбаши

Президент Туркменистана посетил порт Туркменбаши Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с поездкой в Балканскую область и провел в Авазе выездное заседание правительства по вопросам развития приморского края.
В регионе
15 апреля 2022 г. 11:11
Президент Туркменистана посетил порт Туркменбаши

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с поездкой в Балканскую область и провел в Авазе выездное заседание правительства по вопросам развития приморского края.

Как сообщает Report, глава государства выслушал отчеты вице-премьеров и поставил конкретные задачи перед руководителями. На заседании правительства, к участию в котором были приглашены руководители всех областей страны, обсуждалась также подготовка программы социально-экономического развития регионов на ближайшие семь лет.

После правительственного совещания глава государства посетил порт Туркменбаши и ознакомился с его деятельностью. Как проинформировали президента, порт принимает ежегодно в среднем от полутора тысячи судов и более, и есть тенденция к увеличению этого показателя. Туркменский лидер побывал и на производственном участке судостроительного завода, входящего в портовое хозяйство.

Поездка Сердара Бердымухамедова в Балканскую область продолжится участием главы государства в церемониях открытия и закладки новых объектов сегодня.

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