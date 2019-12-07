Президент Туркменистана помиловал свыше 500 осужденных

В преддверии Международного дня нейтралитета президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 528 осужденных лиц, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Указ о помиловании глава государства был подписан накануне на расширенном заседании правительства.

Документ освобождает 528 граждан от отбывания основного наказания, в виде лишения свободы, а также, от дополнительного наказания, в виде наложения обязанности проживания в определенной местности.

Согласно указу, помилование проводится в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю Международного дня нейтралитета.

В Туркменистане ежегодно практикуются акции помилования, приуроченные к большим государственным праздникам. Ранее в 2019 году президент уже трижды подписывал указы о помиловании. Так, 30 мая в честь священной для мусульман Ночи всемогущества президентским указом помилованы 764 человека. 21 марта по случаю Международного дня Новруз из тюрем было выпущено более двух тысяч осуждённых. И 24 сентября в преддверии празднования 28-й годовщины независимости Туркменистана Бердымухамедов помиловал 868 осужденных граждан.