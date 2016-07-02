Президент Туркменистана помиловал 612 человек

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь самой благодатной ночи священного месяца Рамадан - Ночи всемогущества - помиловал 612 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие указы, подписанные главой государства на заседании правительства, освобождают 586 осужденных граждан Туркменистана и 26 граждан иностранных государств от дальнейшего отбывания основного наказания, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Подписывая документы, глава государства поручил соответствующим руководителям в короткие сроки освободить помилованных, с тем чтобы они смогли встретить Ночь всемогущества в кругу своих семей, а также помочь освободившимся в вопросах трудоустройства.