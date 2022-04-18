Президент Туркменистана подписал новые законы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал новые законы, одобренные на недавнем заседании Халк маслахаты парламента страны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал новые законы, одобренные на недавнем заседании Халк маслахаты парламента страны.

Как передает Report, были подписаны законы Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении его в новой редакции", "О ратификации договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", "О ратификации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской государственной границы".

Кроме того, были утверждены законы "О ратификации соглашения, учреждающего Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию", "О ратификации акта о поправках к Уставу Международной организации труда", "О ратификации конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности", "О присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "О присоединении к конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений", "О присоединении к конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров", "О внесении дополнения в закон Туркменистана "О фельдъегерской связи", "О внесении дополнений в Таможенный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений и изменения в закон Туркменистана "Об аудиторской деятельности", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", а также "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана "О земле".