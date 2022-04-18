Президент Туркменистана подписал новые законы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал новые законы, одобренные на недавнем заседании Халк маслахаты парламента страны.
Как передает Report, были подписаны законы Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении его в новой редакции", "О ратификации договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", "О ратификации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской государственной границы".
Кроме того, были утверждены законы "О ратификации соглашения, учреждающего Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию", "О ратификации акта о поправках к Уставу Международной организации труда", "О ратификации конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности", "О присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "О присоединении к конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений", "О присоединении к конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров", "О внесении дополнения в закон Туркменистана "О фельдъегерской связи", "О внесении дополнений в Таможенный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений и изменения в закон Туркменистана "Об аудиторской деятельности", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", а также "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана "О земле".