Президент Туркменистана планирует посетить Турцию с визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов планирует визит в Турцию.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов планирует визит в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном туркменскому главе с поздравлениями в честь его дня рождения. Текст письма приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"От имени народа Турецкой Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы с удовлетворением отметить, что дружественные отношения, основанные на общих исторических и культурных корнях братских народов Турции и Туркменистана, постоянно укрепляются на благо наших народов. Буду очень рад увидеться с вами во время вашего запланированного визита в Турецкую Республику", - написал Эрдоган. Дата визита не уточняется.

Глава Турции выразил уверенность в углублении сотрудничества в двустороннем формате и в рамках авторитетных международных организаций, особенно Организации тюркских государств.

Бердымухамедов отпраздновал свое 42-летие 22 сентября.