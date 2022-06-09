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Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию

Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. В ходе визита будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя странами.
В регионе
9 июня 2022 г. 13:39
Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. В ходе визита будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Это будет первым официальным зарубежным визитом С. Бердымухамедова в должности президента.

Главы двух стран обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность главы государства 19 марта 2022 года. На выборах 12 марта за него проголосовали 72,97% избирателей.

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Версия на английском языке Turkmenistan president to pay his first foreign visit to Russia

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