Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. В ходе визита будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. В ходе визита будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Это будет первым официальным зарубежным визитом С. Бердымухамедова в должности президента.

Главы двух стран обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность главы государства 19 марта 2022 года. На выборах 12 марта за него проголосовали 72,97% избирателей.