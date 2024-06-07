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Президент Туркменистана объявил выговоры главам МВД и Погранслужбы

Президент Туркменистана объявил выговоры главам МВД и Погранслужбы Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил выговор министру внутренних дел страны Мухаммету Хыдырову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.
В регионе
7 июня 2024 г. 08:16
Президент Туркменистана объявил выговоры главам МВД и Погранслужбы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил выговор министру внутренних дел страны Мухаммету Хыдырову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам заседания Государственного совета безопасности страны.

Также Бердымухамедов объявил строгий выговор начальнику Государственной пограничной службы, командующему Пограничными войсками Язгелди Нурыеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Отметим, что Хыдыров был назначен на должность министра МВД в апреле 2022 года, Нурыев стал начальником Погранслужбы в январе 2021 года.

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