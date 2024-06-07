Президент Туркменистана объявил выговоры главам МВД и Погранслужбы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил выговор министру внутренних дел страны Мухаммету Хыдырову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил выговор министру внутренних дел страны Мухаммету Хыдырову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Как передает Report , об этом сообщила официальная газета " Нейтральный Туркменистан " по итогам заседания Государственного совета безопасности страны.

Также Бердымухамедов объявил строгий выговор начальнику Государственной пограничной службы, командующему Пограничными войсками Язгелди Нурыеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Отметим, что Хыдыров был назначен на должность министра МВД в апреле 2022 года, Нурыев стал начальником Погранслужбы в январе 2021 года.