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Президент Туркменистана обсудил с главой Минобороны Турции партнерство в военной сфере

Президент Туркменистана обсудил с главой Минобороны Турции партнерство в военной сфере Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером вопросы двустороннего взаимодействия в оборонительной и военной сферах.
В регионе
27 июня 2024 г. 08:49
Президент Туркменистана обсудил с главой Минобороны Турции партнерство в военной сфере

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером вопросы двустороннего взаимодействия в оборонительной и военной сферах.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Туркменский лидер отметил в ходе встречи, что военная доктрина его страны носит сугубо оборонительный характер. В то же время в стране создаются все условия для повышения боевого мастерства личного состава Вооруженных сил и других родов войск. Президент напомнил, что туркменские военнослужащие участвуют в семинарах, проводимых в Турции, по повышению профессионализма и изучению передовых методов военного дела, также систематически осуществляется обмен опытом по модернизации материально-технической оснащенности Национальной армии и внедрению новых технологий. В этой связи глава государства и турецкий министр обсудили возможности укрепления взаимодействия в этой сфере.

Гюлер также встретился с секретарем Государственного совета безопасности, министром обороны Туркмении Бегенчем Гундогдыевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений, осуществляемых в сфере обороны между двумя странами, в частности активизации сотрудничества по цифровым технологиям. В завершение встречи ее участники выразили уверенность в дальнейшем развитии налаженного сотрудничества.

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