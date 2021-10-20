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Президент Туркменистана обсудил проект "Достлуг" с главой "Лукойла"

Президент Туркменистана обсудил проект "Достлуг" с главой "Лукойла" Вопросы освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона и проект "Достлуг" обсуждались в ходе встречи президента Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым.
В регионе
20 октября 2021 г. 15:56
Президент Туркменистана обсудил проект Достлуг с главой Лукойла

Вопросы освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона и проект "Достлуг" обсуждались в ходе встречи президента Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

Как сообщает Report, в ходе встречи подчеркивалось, что подписанный в январе текущего года Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море открыл новые возможности для плодотворного партнерства с заинтересованными сторонами.

Глава "Лукойла" подтвердил намерение российских партнеров принимать активное участие в проектах, которые осуществляются в Туркменистане, и отметил созданные в стране благоприятные условия для привлечения инвестиций, в том числе благодаря надежной правовой базе.

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