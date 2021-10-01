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Президент Туркменистана направил обращение к участникам "ЭКСПО-2020" 

Президент Туркменистана направил обращение к участникам "ЭКСПО-2020"  Всемирная выставка ­"ЭКСПО-2020", проводимая в городе Дубай Объединённых Арабских Эмиратов, станет платформой для выдвижения конкретных предложений, и позволbт значительно укрепить конструктивный диалог между государствами планеты, а также глобальную кооп
В регионе
1 октября 2021 г. 14:37
Президент Туркменистана направил обращение к участникам ЭКСПО-2020 
Гурбангулы Бердымухамедов

Всемирная выставка ­"ЭКСПО-2020", проводимая в городе Дубай Объединённых Арабских Эмиратов, станет платформой для выдвижения конкретных предложений, и позволbт значительно укрепить конструктивный диалог между государствами планеты, а также глобальную кооперацию.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова участникам "ЭКСПО-2020" .

"Всемирная выставка ­"ЭКСПО-2020" пройдёт под девизом "Объединяя умы, создаём будущее", который несёт в себе глубокий идейный посыл, так как является обращённым к членам мирового сообщества призывом к консолидации усилий в генерировании решений актуальных задач, расширении спектра сотрудничества и восстановлении мировой экономики в постпандемический период", - говорится в обращении президента Туркменистана.

"Независимый нейтральный Туркменистан, ориентированный на полноформатную интеграцию в систему мирохозяйственных связей, успешно демонстрирует свой потенциал на выставочных площадках ЭКСПО, проходящих под эгидой Международного бюро выставок. Модернизация национальной экономики, диверсификация промышленности, реализация социально-экономических реформ и поступательное повышение уровня жизни туркменистанцев являются приоритетами государственной политики нашей страны, которая занимает достойную позицию в рейтинге интенсивно развивающихся государств.

Тематика нашего национального павильона – "Туркменистан – Родина мира и доверия", что весьма символично, так как на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предложению нашей страны была принята Резолюция "2021 год – Международный год мира и доверия". Это событие стало очередным свидетельством полной поддержки со стороны мирового сообщества предпринимаемых шагов по активной интеграции Отчизны в глобальное политико-экономическое пространство", - отмечается в обращении.

Туркменистан сегодня празднует 30-летие своей священной независимости как динамично развивающееся государство, обладающее огромным потенциалом для роста и являющееся активным участником региональных и глобальных процессов.

"Наша Родина добилась больших успехов в социально-экономической сфере, в области рационального использования своих богатейших природных ресурсов, наращивания внутреннего потенциала в гармонии с внешнеполитической стратегией.

Сегодня на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», организованной в дни празднования 30-летия священной независимости Туркменистана, наш национальный павильон распахивает свои двери, чтобы представить широкой публике достижения суверенной Отчизны в социально-экономическом развитии, благополучную и счастливую жизнь народа, приверженного принципам добронравия и миролюбия, и наши перспективные планы на будущее", - говорится в обращении президента Туркменистана.

Выставка ЭКСПО-2020 открылась в Дубае 1 октября.

Напомним, в 2020 году генеральная ассамблея Международного бюро выставок в связи с эпидемиологической ситуацией в мире приняла решение о переносе сроков проведения всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год с сохранением прежнего официального названия "EXPO 2020 Dubai".

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