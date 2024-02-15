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Президент Туркменистана назначил нового прокурора Ашхабада

Президент Туркменистана назначил нового прокурора Ашхабада Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе очередного заседания Государственного совета безопасности назначил нового прокурора Ашхабада.
В регионе
15 февраля 2024 г. 09:13
Президент Туркменистана назначил нового прокурора Ашхабада

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе очередного заседания Государственного совета безопасности назначил нового прокурора Ашхабада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Назначить младшего советника юстиции Алланазарова Недиргулы Оразгулыевича прокурором города Ашхабад, освободив его от должности заместителя прокурора Ахалского велаята", - говорится в указе главы государства, опубликованном в

В начале февраля Бердымухамедов освободил от должности прокурора столицы республики Овезмаммеда Шихмаммедова за то, что он не выполнял свои служебные обязанности согласно требованиям и допустил коренные недостатки в работе.

В ходе заседания Совбеза глава Туркменистана заслушал также отчет генерального прокурора страны Бегмурата Мухамедова, который доложил о результатах работы за январь 2023 года, информации о ходе внедрения передовых технологий и модернизации материально-технической базы подведомственных структур. Бердымухамедов, заслушав отчет, адресовал прокурору несколько конкретных поручений, в том числе о подготовке кадров для ведомства.

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Версия на английском языке President of Turkmenistan appoints new prosecutor of Ashgabat

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