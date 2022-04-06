Президент Туркменистана назначил 28 руководителей министерств и ведомств

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил 28 руководителей министерств и отраслевых ведомств.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил 28 руководителей министерств и отраслевых ведомств.

Как передает Report, глава Туркменистана рассмотрел кадровые вопросы финансово-экономического, топливно-энергетического, строительно-промышленного комплекса, сфер торговли и текстильной промышленности и сфер науки, образования, спорта и здравоохранения. В ходе совещания назначены следующие руководители:

1. Сердаров Мухамметгелди – министром финансов и экономики Туркменистана. Национальным координатором Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирного банка от Туркменистана.

2. Сылапов Мухамметсейит – министром труда и социальной защиты населения, председателем правления Пенсионного фонда Туркменистана.

3. Ташлиев Довлет – председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.

4. Мяликов Тойлы – председателем Центрального банка Туркменистана, Управляющим Международного валютного фонда от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.

5. Ходжагулыев Мухамметгулы – председателем Главной государственной службы "Туркменстандартлары".

6. Аманмухаммедов Довлетгелди – председателем Государственного комитета Туркменистана по статистике.

7. Аманов Батыр – Государственным министром Туркменистана – председателем Государственного концерна "Туркменгаз".

8. Агаджанов Гуванч – председателем Государственного концерна "Туркменнефть".

9. Розыев Мердан – председателем Государственной корпорации "Туркменгеология".

10. Орунов Гуванч – министром строительства и архитектуры Туркменистана.

11. Аннамаммедов Баймырат – министром промышленности и строительного производства Туркменистана.

12. Реджепмырадов Хаджымухаммет – министром энергетики Туркменистана.

13. Ёламанов Сердаргелди – председателем Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог.

14. Ныязлыев Ныязлы – председателем Государственного концерна "Туркменхимия".

15. Алтыев Алланур – министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

16. Байджанов Гуйзгелди – председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

17. Бердиев Ахмед – генеральным директором Государственного объединения "Туркмен атлары" ("Туркменские кони").

18. Гурбанназаров Оразмырат – министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

19. Чарыев Бегенч – председателем Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

20. Ишангулыева Огулхаджат – председателем Государственного объединения "Туркменхалы" ("Туркменковер").

21. Атаева Гурбангуль – министром образования Туркменистана.

22. Агамырадов Гулмырат – министром спорта и молодёжной политики Туркменистана.

23. Шамырадов Атагелди – министром культуры Туркменистана.

24. Аманнепесов Нурмухаммет – министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

25. Реджепов Ресул – министром текстильной промышленности Туркменистана.

26. Газакбаев Мердан – председателем Государственного информационного агентства Туркменистана.

27. Ашыров Арслан – председателем Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

28. Худайбердиев Акмырат – председателем Туркменской государственной издательской службы.