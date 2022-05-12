Президент Туркменистана направил приветствие участникам Межпарламентского форума

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил приветствие участникам Межпарламентского форума "Центральная Азия – Россия", который открывается сегодня в Ашхабаде.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил приветствие участникам Межпарламентского форума "Центральная Азия – Россия", который открывается сегодня в Ашхабаде.

Как передает Report, текст поздравительного послания главы государства опубликован на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.

"От всей души поздравляю вас с началом работы в беломраморном Ашхабаде Межпарламентского форума государств Центральной Азии и России в дни широкого празднования Дня Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана и уверен в его результативном проведении на высоком организационном уровне!", – говорится в поздравительном послании.

Президент заявил, что Межпарламентский форум, впервые проводимый в регионе в формате "Центральная Азия – Российская Федерация", будет иметь важное значение в переходе на качественно новый уровень традиционно дружественных туркмено-российских, туркмено-казахских, туркмено-кыргызских, туркмено-таджикских, туркмено-узбекских отношений.

"Межпарламентское сотрудничество, являющееся неотъемлемой частью межгосударственных отношений Туркменистана и Российской Федерации, в последние годы обретает всё более активный характер", – сказал Сердар Бердымухамедов.

Он также отметил, что Милли Генгеш Туркменистана активизирует взаимоотношения с парламентами государств Центральной Азии, которые в настоящее время наполняются новым смыслом и содержанием.

По мнению Бердымухамедова, Межпарламентский форум государств Центральной Азии и РФ даст возможность для распространения в рамках межпарламентских площадок позитивной практики Туркменистана в деле госуправления и ключевых векторов дипломатии.

"Это мероприятие является важным политическим событием, широко раскрывающим значение в новую историческую эпоху миролюбивой внешней политики нашей страны, призывающей государства к согласию и диалогу, всеобщему благополучию и развитию", – подчеркнул глава Туркменистана.

Президент также отметил, что туркменский народ высоко чтит дружбу и братство, мир и единство народов. А взаимовыгодное сотрудничество, которое берёт начало от общности духовно-культурных ценностей, является прочной основой отношений Российской Федерации и стран Центральной Азии.

Выразив уверенность, что нынешний Форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями и, способствуя укреплению взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и РФ, послужит дальнейшему развитию конструктивных многосторонних отношений стран, президент С. Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в деле укрепления дружбы и братства между народами!