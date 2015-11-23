Президент Туркменистана находится с визитом в Иране

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов находится с визитом в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, целью визита является участие на Форуме стран, экспортирующих природный газ.

Согласно информации, глава Туркменистана встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Сеидом Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Рухани.

В сообщении говорится, что в ходе визита президента Туркменистана в Иран были подписаны 8 договоров относительно двустороннего сотрудничества в области морского транспорта, строительства железной дороги, здравоохранения, связи, электроэнергетической линии Марв-Сарахс, спорта, строительства автомобильной дороги Ашхабад-Туркменабад, телевидения и радио.

На совместной пресс-конференции президент Ирана рассказал о статусе Каспийского моря, о сотрудничестве в связи с открытием месторождений природного газа здесь.

Х.Рухани подчеркнул, что Иран и Туркменистан в предстоящие 10 лет намерены увеличить сотрудничество в торгово-экономической сфере до 60 млрд. долларов.

Отметим, что в Тегеране проходит Форум стран, экспортирующих природный газ. В состав основных членов организации входят Боливия, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Экваториальная Гвинея, Ливия, Нигерия, Тринидад и Табаго, Катар, Иран и Россия.

Голландия, Норвегия, Ирак, Оман и Перу являются членами-наблюдателями форума.