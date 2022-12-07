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Президент Туркменистана наградил орденом спикера парламента Азербайджана

Президент Туркменистана наградил орденом спикера парламента Азербайджана Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибу Гафарову.
В регионе
7 декабря 2022 г. 23:48
Президент Туркменистана наградил орденом спикера парламента Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибу Гафарову.

В ходе встречи глава государства и его гостья обменялись мнениями по двусторонней, региональной и международной повестке, по вопросам которой обе страны имеют схожие позиции. Отмечалось плодотворное взаимодействие и в таких форматах как ООН, СНГ, Организация тюркских государств, Движение неприсоединения и др.

В беседе со спикером парламента Сердар Бердымухамедов сказал, что реализация имеющегося у Туркменистана и Азербайджана огромного потенциала, включающего природные ресурсы, экономические и транспортные возможности, отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего региона.

Большое значение в дальнейшем развитии этого многопланового сотрудничества отводится межпарламентскому диалогу, который дополняет межгосударственные контакты и укрепляет законодательную основу взаимодействия. Активизация парламентской дипломатии между Туркменистаном и Азербайджаном, несомненно, послужит углублению отношений двух стран, задействованию его резервов.

В этот же день президент Туркменистана подписал указ о награждении председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества».

Орден был вручен председателем Халк Маслахаты – палаты представителей туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовам, во время его встречи с С.Гафаровой.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan Milli Məclisinin sədrini ordenlə təltif edib

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