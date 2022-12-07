Президент Туркменистана наградил орденом спикера парламента Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибу Гафарову.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибу Гафарову.

В ходе встречи глава государства и его гостья обменялись мнениями по двусторонней, региональной и международной повестке, по вопросам которой обе страны имеют схожие позиции. Отмечалось плодотворное взаимодействие и в таких форматах как ООН, СНГ, Организация тюркских государств, Движение неприсоединения и др.

В беседе со спикером парламента Сердар Бердымухамедов сказал, что реализация имеющегося у Туркменистана и Азербайджана огромного потенциала, включающего природные ресурсы, экономические и транспортные возможности, отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего региона.

Большое значение в дальнейшем развитии этого многопланового сотрудничества отводится межпарламентскому диалогу, который дополняет межгосударственные контакты и укрепляет законодательную основу взаимодействия. Активизация парламентской дипломатии между Туркменистаном и Азербайджаном, несомненно, послужит углублению отношений двух стран, задействованию его резервов.

В этот же день президент Туркменистана подписал указ о награждении председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества».

Орден был вручен председателем Халк Маслахаты – палаты представителей туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовам, во время его встречи с С.Гафаровой.