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Президент Туркменистана на следующей неделе посетит Таджикистан

Президент Туркменистана на следующей неделе посетит Таджикистан Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан 10-11 апреля.
В регионе
7 апреля 2023 г. 18:29
Президент Туркменистана на следующей неделе посетит Таджикистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан 10-11 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.

Отмечается, что в Душанбе 8-9 апреля в Душанбе пройдет ряд мероприятий приуроченный к визиту.

Так, в Национальной библиотеке республики состоится первое заседание рабочего Совета Таджикистана и Туркменистана.

Кроме того, состоится выставка, где будет представлена экспортная продукция двух стран, а также заседание Ассоциации предпринимателей. В заседании примут участие более 67 крупных и средних компаний Туркменистана в различных сферах.

Также в рамках мероприятия планируется проведение двусторонней встречи участников в формате В2В.

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