Президент Туркменистана на следующей неделе посетит Таджикистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан 10-11 апреля.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.
Отмечается, что в Душанбе 8-9 апреля в Душанбе пройдет ряд мероприятий приуроченный к визиту.
Так, в Национальной библиотеке республики состоится первое заседание рабочего Совета Таджикистана и Туркменистана.
Кроме того, состоится выставка, где будет представлена экспортная продукция двух стран, а также заседание Ассоциации предпринимателей. В заседании примут участие более 67 крупных и средних компаний Туркменистана в различных сферах.
Также в рамках мероприятия планируется проведение двусторонней встречи участников в формате В2В.