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Президент Туркменистана и посол КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Туркменистана и посол КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в стране Цянь Найчэна.
В регионе
6 января 2022 г. 17:45
Президент Туркменистана и посол КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в стране Цянь Найчэна.

Как передает Report, в ходе встречи туркменский лидер вручил послу Китая свое письменное послание, адресованное председателю КНР Си Цзиньпину, с поздравлениями по случаю празднования 30-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китаем.

В свою очередь, посол вручил президенту Туркменистана поздравительное послание председателя КНР с пожеланиями мира, стабильности и благополучия всему туркменскому народу.

Также Гурбангулу Бердымухаммедову было передано официальное дипломатическое приглашение на предстоящие с 4 по 20 февраля этого года в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что дружественные отношения и взаимовыгодное партнерство, основанное на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия, получили активное развитие и продолжают неуклонно расти во благо народов двух стран.

Также Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что межгосударственные связи гармонично дополняются продуктивным взаимодействием в рамках международных организаций. В связи с этим, китайской стороне была выражена признательность за неизменную поддержку нейтрального статуса нашей страны, ее международных инициатив и предложений.

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