Президент Туркменистана и эмир Катара провели официальные переговоры в Дохе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели официальные переговоры в Дохе.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели официальные переговоры в Дохе.

Как передает Report, они обсудили двусторонние отношения между странами и пути их развития во всех областях, особенно в сфере образования, экономики, инвестиций, торговли, энергетики, спорта и социальных вопросов, а также обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам.

В переговорах с катарской стороны приняли участие министр внутренних дел шейх Халифа бин Хамад бин Халифа Аль Тани, глава Amiri Diwan (административный офис эмира) шейх Сауд бин Абдулрахман Аль Тани, министр транспорта Джассим бин Саиф Аль-Сулейти, министр спорта и молодежи Салах бин Ганем Аль-Али, министр муниципалитета Абдулла бин Абдулазиз Аль-Субайе, государственный министр по делам энергетики Саад бин Шерида Аль-Кааби, министр торговли и промышленности шейх Мохаммед бин Хамад бин Касим Аль Тани, министр образования Бутайна бинт Бинт Али аль-Джабр аль-Нуайми и министр труда Али бин Саид бин Смайх аль-Марри.

С туркменской стороны в расширенных переговорах приняли участие заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Рашид Мередов, вице-премьер по торговле и частному сектору Батыр Атдаев, вице-премьер по ТЭК Аширгулы Беглиев, вице-премьер по финансово-экономическому блоку Ходжамырад Гельдымурадов, генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев, министр образования Гурбангуль Атаева, министр финансов и экономики Сердар Джораев, министр труда и социальной защиты населения Мухаммедсейит Силапов и другие члены официальной делегации.

Кроме расширенных переговоров и подписания совместных документов президент Туркменистана и эмир Катара провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.