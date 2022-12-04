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Президент Туркменистана и эмир Катара обсудили перспективы межгосударственного сотрудничества

Президент Туркменистана и эмир Катара обсудили перспективы межгосударственного сотрудничества Состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества обсудили в Дохе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
В регионе
4 декабря 2022 г. 17:36
Президент Туркменистана и эмир Катара обсудили перспективы межгосударственного сотрудничества

Состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества обсудили в Дохе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Как передает Report, их встреча состоялась в зале для высоких гостей на стадионе "Халифа", где в эти дни проходят матчи чемпионата мира по футболу.

Сердечно приветствуя президента Сердара Бердымухамедова, эмир Катара выразил признательность главе Туркменистана за принятие приглашения посетить Катар и подчеркнул, что рассматривает этот визит как свидетельство укрепления дружественных отношений между странами.

Поблагодарив за приглашение посетить Катар во время проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, а также теплый прием, президент Туркменистана передал приветствие от председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Сердар Бердымухамедов, являющийся главой Национального олимпийского комитета Туркменистана, отметил высокий уровень организации первого в истории на Ближнем Востоке чемпионата мира по футболу и выразил уверенность, что это крупнейшее спортивное событие года внесет достойный вклад в пропаганду спорта и других ценностей на планете.

"Проведение данного турнира в Катаре является наглядным свидетельством большого вклада вашей страны в развитие спорта", – сказал Сердар Бердымухамедов.

В продолжение диалога была выражена твердая уверенность в том, что нынешний визит туркменской делегации в Катар послужит дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Собеседники с удовлетворением отметили обоюдное стремление к установлению качественно нового уровня межгосударственных связей, активно развивающихся на основе взаимопонимания, а также к укреплению позиций двух дружественных стран в геополитическом и геоэкономическом пространстве мира.

Говоря о перспективах экономического и культурного сотрудничества, глава Туркменистана и эмир Катара подчеркнули огромный потенциал партнёрства и взаимную готовность реализовать его на благо обеих стран.

В числе приоритетных и наиболее перспективных направлений сотрудничества были названы торгово-экономическая и топливно-энергетическая сферы. Эти отрасли являются основополагающими в экономике двух стран, обладающих огромными запасами углеводородных ресурсов.

В завершение встречи президент Туркменистана выразил искреннюю признательность эмиру Катара за внимание к развитию двусторонних отношений и пожелал провести чемпионат мира по футболу на высоком организационном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti və Qətər Əmiri dövlətlərarası əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər

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