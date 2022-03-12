Президент Туркмениcтана проголосовал на президентских выборах

Президент Туркмениcтана Гурбангулу Бердымухаммедов проголосовал на президентских выборах.

Президент Туркмениcтана Гурбангулу Бердымухаммедов проголосовал на президентских выборах.

Как передает Report, политик отдал свой голос на участке в средней школе № 68 в Ашхабаде.

Как ранее сообщили в ЦИК, в день выборов откроется 2 577 избирательных участков. За пределами республики будет работать 41 избирательный участок. Всего зарегистрировано 3 459 063 избирателей. Досрочные выборы проходили со 2 по 11 марта. Избирательные участки закроются в 19:00 (18:00, бакинское время).

Явка на президентских выборах в Туркменистане к 9 часам составила 25,24%.