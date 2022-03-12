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Президент Туркмениcтана проголосовал на президентских выборах

Президент Туркмениcтана проголосовал на президентских выборах Президент Туркмениcтана Гурбангулу Бердымухаммедов проголосовал на президентских выборах.
В регионе
12 марта 2022 г. 10:41
Президент Туркмениcтана проголосовал на президентских выборах

Президент Туркмениcтана Гурбангулу Бердымухаммедов проголосовал на президентских выборах.

Как передает Report, политик отдал свой голос на участке в средней школе № 68 в Ашхабаде.

Как ранее сообщили в ЦИК, в день выборов откроется 2 577 избирательных участков. За пределами республики будет работать 41 избирательный участок. Всего зарегистрировано 3 459 063 избирателей. Досрочные выборы проходили со 2 по 11 марта. Избирательные участки закроются в 19:00 (18:00, бакинское время).

Явка на президентских выборах в Туркменистане к 9 часам составила 25,24%.

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